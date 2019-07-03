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التحالف الدولي يستهدف مجموعة إرهابية شمالي العراق

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وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، وفقاً لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات نينوى، مقتل 3 إرهابيين، غرب جبل المنايف، بعد محاولتهم الفرار وترك عجلتهم.

وأوضحت الخلية أن طائرات التحالف الدولي، تمكنت من متابعة الإرهابيين وقتلهم بضربة جوية، غرب الجبل المذكور، في نينوى، شمال العاصمة بغداد.

ونفذت القوات العراقية، السبت 29 حزيران/ يونيو الماضي، عملية نوعية بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، استهدفت بها وكرا تختبئ فيه خلايا "داعش" الإرهابي، تحت الأرض في نينوى، شمالي البلاد.

MOADH AL-DULAIMI

وأعلنت الخلية، في بيان، أن فوج "سوات" التابع لقيادة شرطة نينوى، يقوم بتنفيذ عملية استباقية وفقاً لمعلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر "داعش" الإرهابية في "منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير، جنوب الموصل، مركز نينوى، شمال بغداد".

وأكدت الخلية أن العملية جرت بإسناد من طيران التحالف الدولي، موضحة أن الوكر هو عبارة عن نفق كبير تحت الأرض.

وأوضحت أنه قبل وصول القوة، تم قصف الوكر بضربة جوية، وعند وصول قوة سوات قرب النفق تم مشاهدة جثة لأحد عناصر "داعش".

وأكملت الخلية: "عند محاولة اقتحام النفق تعرضت القوة لإطلاق نار من داخل النفق، وتم الرد بقوة على مصدر إطلاق النار، وقتل إرهابيين اثنين كانا داخل النفق والاستيلاء على بندقيتين كلاشنيكوف".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، الثلاثاء 25 يونيو الماضي، أن قوة من وكالة الاستخبارات تلقي القبض على أربعة من عناصر "داعش"، عملوا بأسماء وكنى مختلفة مع العصابات الإرهابية.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

SputnikNews

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