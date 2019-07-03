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عائد السندات الأمريكية يواصل التراجع لأدنى مستوى منذ 2016

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عائد السندات الأمريكية يواصل التراجع لأدنى مستوى منذ 2016 عائد السندات الأمريكية يواصل التراجع لأدنى مستوى منذ 2016

مباشر: تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل أدنى مستوى في 31 شهراً مع توقعات خفض الفائدة.

واستمر عائد الديون الحكومية لمدة 10 سنوات أدنى مستوى 2 بالمائة مع توقعات بأن البنوك المركزية الكبرى حول العالم سوف تتبنى سياسة تيسيرية لمواجهة مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

ودعمت بيانات اقتصادية اليوم احتمالات خفض الفائدة، حيث أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من التوقعات، كما تراجع نشاط الخدمات بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين.

وفي بيانات أخرى، تراجعت طلبيات المصانع الأمريكية بأكثر من التقديرات، فيما ارتفع عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في العام الجاري.

وبحلول الساعة 5:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.95 بالمائة وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016.

كما استمر منحنى العائد في الانعكاس، حيث سجل العائد على أذون الخزانة لمدة 3 أشهر مستوى 2.20 بالمائة، ليكون الفارق بين العائد على الديون قصيرة الآجل ونظيرتها طويلة الآجل في النطاق السلبي بنحو 25 نقطة أساس.

مباشر (اقتصاد)

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