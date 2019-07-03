محدث.. الذهب يربح 13 دولاراً ليسجل أعلى تسوية منذ 2013

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ربح المعدن 13 دولاراً للأوقية، مع إعلان بيانات اقتصادية تثير مخاوف تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

ويأتي ارتفاع المعدن الأصفر مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتوقعات خفض الفائدة بعد بيانات اقتصادية، لكنه قلص جزئياً مكاسبه التي وصلت لـ20 دولاراً مع ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية.

وأضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من التقديرات خلال الشهر الماضي، كما تراجع نشاط قطاع الخدمات بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين.

وفي بيانات أخرى، هبطت طلبات المصانع الأمريكية بأكثر من التقديرات، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة بأقل من التوقعات.

وفي سياق منفصل، ذكر تقرير صحفي أن الصين تدرس شراء منتجات زراعية أمريكية كبادرة لحسن نيتها بعد أن اتفق البلدان على استئناف المحادثات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 12.90 دولار للأوقية إلى 1420.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2013.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر هامشياً بنحو 0.09 بالمائة عند 141734 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.780.