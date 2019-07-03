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السياحة المصرية تبدأ معاينة سكن الحجاج بمكة والمدينة المنورة

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السياحة المصرية تبدأ معاينة سكن الحجاج بمكة والمدينة المنورة السياحة المصرية تبدأ معاينة سكن الحجاج بمكة والمدينة المنورة

القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة السياحة المصرية، عن بدء سفر لجان المعاينات إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية خلال الأسبوع الجاري ؛ وذلك لمعاينة سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

وأكد وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، اليوم الأربعاء، أن الدور الرقابي للوزارة مستمر خلال كافة مراحل تنفيذ موسم الحج بدءًا من وضع الضوابط المنظمة لموسم الحج مرورًا بمعاينة أماكن إقامة الحجاج، كما أن لجان الوزارة ستواصل متابعة الحجاج طوال الموسم منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح مجدي شلبي، أن الوزارة تقوم حاليًا بإنهاء سفر مندوبي الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج هذا العام للأراضي السعودية لإنهاء إجراءات التعاقد مع الفنادق بكل من مكة والمدينة بالإضافة إلى مؤسسة الطوافة السعودية وذلك تمهيدًا لتوثيقها.

وطالب شلبي، الشركات السياحية بسرعة إنهاء إجراءات التوثيق والالتزام بالمواعيد المقررة في هذا الشأن.

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