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منصات التنقيب عن النفط تتراجع لأول مرة في 3 أسابيع

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منصات التنقيب عن النفط تتراجع لأول مرة في 3 أسابيع منصات التنقيب عن النفط تتراجع لأول مرة في 3 أسابيع

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة  لأول مرة في 3 أسابيع، بينما ارتفعت منصات الغاز الطبيعي.

وأعلنت شركة "بيكر هيوز" في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الشركات الأمريكية أغلقت 5 منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 788 منصة.

في حين ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي الأمريكي بمقدار منصة واحدة ليسجل 174 منصة.

وبحلول الساعة 5:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنحو 1.2 بالمائة إلى  56.93 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.9 بالمائة إلى 63.57 دولار للبرميل.

وخلال تلك الفترة، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.6 بالمائة ليصل إلى 2.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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