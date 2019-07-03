"بوينج" تتعهد بتقديم 100 مليون دولار لمساعدة عائلات ضحايا "737ماكس"

مباشر: تعهدت شركة "بوينج" بتخصيص 100 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأسر والمجتمعات المتضررة من الحادثين القاتلين لطائرتها" 737" ماكس واللتان أسفرا عن وفاة 346 شخصًا.

ووقعت حادثتان متشابهتان لنفس الطائرة "737 ماكس" في إثيوبيا وإندونيسيا في مارس/أذار، وأكتوبر/تشرين الأول على الترتيب أسفرتا عن مقتل كل من كان على متن الطائرتين.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان لها اليوم الأربعاء،إن هذه الأموال ستدعم نفقات التعليم والمعيشة للأسر المتضررة من المأساتين.

كما ستشارك "بونيج في مبادرات التنمية الاقتصادية بالمجتمعات المتضررة وستعمل مع الحكومات المحلية والمنظمات غير الربحية على تلبية الاحتياجات.

ومن جانبه قال "دينيس مويلينبورغ" الرئيس التنفيذي للشركة إن بوينج متعاطفة مع عائلات وأحباء من كانوا على متن الطائرة وتأمل أن تساعد هذه المساعدة الأولية في توفير الراحة لهم.

كما أشارت الشركة الأمريكية إلى أنها ستقوم بنشر معلومات إضافية عن هذه المساعدات في المستقبل القريب.