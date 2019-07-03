محدث.. الأسهم الأمريكية تحقق مستويات قياسية قبيل احتفالات الاستقلال

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء، في جلسة قصيرة بعد الكشف عن بيانات اقتصادية تدعم توقعات خفض الفائدة.

واختتمت البورصة الأمريكية تعاملاتها مبكراً اليوم كما ستغلق أبوابها غداً الخميس احتفالاً بعيد الاستقلال.

ودعم قطاعا المرافق والعقارات مكاسب المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" ليتمكن من تحقيق مستوى قياسي للجلسة الثالثة.

وتلقت "وول ستريت" الدعم من تزايد توقعات خفض معدلات الفائدة في الشهر الجاري بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية، أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 102 ألف وظيفة بأقل من تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي.

كما تراجع النشاط الخدمي بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين خلال الشهر الماضي، وهبطت طلبات المصانع الأمريكية بأكثر من التوقعات.

بينما ارتفع عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في العام الجاري خلال مايو/ أيار المنصرم، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات.

وكانت الأوضاع التجارية العالمية شهدت تطورات جديدة في الأسبوع الجاري، حيث هددت الولايات المتحدة بفرض تعريفات على سلع أوروبية بقيمة 4 مليارات دولار، في الوقت الذي استأنفت فيه واشنطن وبكين المحادثات.

وأشار تقرير صحفي إلى أن الصين تعتزم شراء مزيد من السلع الزراعية الأمريكية، في إطار بادرة لإظهار حسن النوايا.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 179.3 نقطة ليصل إلى 26966 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.8 بالمائة إلى 2995.8 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 8170.03 نقطة ليسجل المؤشران أعلى مستوى في تاريخهما.

وبحلول الساعة 5:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.769.