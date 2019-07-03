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إنتاج الولايات المتحدة من النفط يرتفع لأول مرة بـ4 أسابيع

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إنتاج الولايات المتحدة من النفط يرتفع لأول مرة بـ4 أسابيع إنتاج الولايات المتحدة من النفط يرتفع لأول مرة بـ4 أسابيع

مباشر: صعد إنتاج الولايات المتحدة من النفط للمرة الأولى في 4 أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة قوية في صافي الواردات من الخام.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط بالولايات المتحدة زاد بمقدار 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهى في 28 يونيو/حريزان الماضي ليصل إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

ويعني ذلك أن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع للمرة الأولى بعد ثلاثة أسابيع من الهبوط المتتالي والتي فقد خلالهم نحو 300 ألف برميل يومياً مقارنة مع القمة القياسية المسجلة على صعيد المستويات الأسبوعية وذلك في الأسبوع الأخير من شهر مايو/آيار الماضي والبالغة 12.400 مليون برميل يومياً.

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن صافي الورادات الأمريكية من الخام شهدت زيادة بنحو 1.7 مليون برميل يومياً على خلفية زيادة قوية في الواردات الأمريكية مع تراجع الصادرات من القمة القياسية المسجلة في الأسبوع السابق له.

وصعد صافي واردات النفط بالدولة صاحبة أكبر حول العالم إلى 4.595 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي مقابل 2.886 مليون برميل يومياً المسجلة في الأسبوع السابق له.

وشهدت الواردات النفطية في الولايات المتحدة زيادة قدرها 929 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 7.585 مليون برميل يومياً.

أما الصادرات الأمريكية من النفط فسجلت 2.990 مليون برميل يومياً بالأسبوع المنقضي وهو أقل بنحو 780 ألف برميل يومياً من مستويات الأسبوع السابق له والبالغة 3.770 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة لمخزونات النفط الأمريكي، فتراجعت بمقدار 1.1 مليوم برميل في الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حريزان مقابل التوقعات التي كانت تشير لـ2.8 مليون برميل في الاتجاه الهابط.

وفيما يتعلق بمخزونات البنزين، فشهدت زيادة قدرها 1.6 مليون برميل بالأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة تزيد عن 0.9 بالمائة ليصل إلى 62.98 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، شهد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس/آب زيادة بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 56.40 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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