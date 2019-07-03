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عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء"
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:46 مساءً
عمرو أديب يشيد بجهود الدولة في مراقبة الإلتزام بزيادة 15% فقط في تعريفة ركوب المواصلات
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:46 مساءً
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:38 مساءً
المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:32 مساءً
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:32 مساءً
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:30 مساءً
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:26 مساءً
باب الخلق | لقاء الدكتور طارق حلمي من أمهر جراحي القلب بالشرق الأوسط| حلقة 5 يوليو 2019
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:22 مساءً
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:11 مساءً
شاهد.. العرض العسكري بمناسبة عيد استقلال فنزويلا
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:10 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
أعلى راتب لمدرب منتخب مصر أغيري، فما هي رواتب مدربي المنتخبات العربية الأخرى؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الأربعاء 03 يوليو 2019 07:07 مساءً
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بديع النصاري
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