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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع السفر والترفيه

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع السفر والترفيه محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع السفر والترفيه

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم قطاع السفر والترفيه ووسط ترقب للتطورات السياسية والاقتصادية.

وارتفعت أسهم السفر والترفيه بنحو 2 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية مع إغلاق غالبية القطاعات في النطاق الأخضر.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترشيح مجلس الاتحاد الأوروبي كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد  لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وفي سياق منفصل صرح مارك كارني رئيس بنك إنجلترا بأن الحرب التجارية العالمية واحتمالات إتمام البريكست دون اتفاق يفرضون تهديدات متنامية بالنسبة للاقتصاد البريطاني الذي من المحتمل أن يحتاج إلى مزيد من المساعدة للتعامل مع الجوانب السلبية المحتملة.

ويتزامن ارتفاع الأسهم الأوروبية مع صعود نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات مع توقعات خفض الفائدة، عقب بيانات اقتصادية.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين تراجع النشاط الخدمي البريطاني لأدنى مستوى في 3 أشهر.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.8 بالمائة إلى 392.5 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 12616.2 نقطة.

وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.7 بالمائة إلى 5618.8 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بالنسبة ذاتها إلى 7609.3 نقطة.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1281 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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