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مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تتجاوز التوقعات

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مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تتجاوز التوقعات مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تتجاوز التوقعات

مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بوتيرة تفوق توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الغاز الطبيعي صعدت بنحو 89 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو/حزيران المنصرم لتصل إلى 2390 مليار قدم مكعب.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية سوف ترتفع 85 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي.

أما على أساس سنوي، فشهدت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة زيادة قدرها 249 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 4:02 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.5 بالمائة ليسجل 2.27 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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