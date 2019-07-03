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سهم "تسلا" يقفز 5% بعد ارتفاع قياسي لتسليم السيارات

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سهم "تسلا" يقفز 5% بعد ارتفاع قياسي لتسليم السيارات سهم "تسلا" يقفز 5% بعد ارتفاع قياسي لتسليم السيارات

مباشر: ارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن حقق معدل تسليم وإنتاج السيارات مستويات قياسية.

وفي بيان لها بالأمس، كشفت الشركة الأمريكية عن ارتفاع معدل تسليم السيارات إلى 95.200 ألف سيارة خلال الربع الثاني من العام الجاري وهو أعلى مستوى على الإطلاق وبزيادة 217 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتتوقع الشركة العاملة في تصنيع السيارات الكهربية أن تقوم بتسليم 360 ألف سيارة إلى 400 ألف خلال العام الجاري.

كما أضافت "تسلا"  أنها أنتجت  87.048 ألف سيارة وهو مستوى قياسي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

وبحلول الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "تسلا" بنحو 5.05 بالمائة ليصل إلى 235.90 دولار بعد أن سجل مستوى 241.57 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ولكن منذ بداية العام الجاري، بلغت خسائر سهم "تسلا" نحو 26 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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