المالية السعودية تعلق على إتمام الطرح الأول للسندات المقومة باليورو

الرياض - مباشر: قال وزير المالية السعودي، أن نجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، يؤكد مكانة المملكة كمصدر مرجعي رائد في المنطقة.

وذكر محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأربعاء، أن الإصدار المقوم باليورو يأتي في إطار جهود مكتب إدارة الدين العام في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وفقاً لبيان حصل "مباشر" على نسخة منه.

وأشار، إلى أن الخطوة تأتي لتحقيق أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية في الاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر الذي يسهم في تحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.

وتابع وزير المالية: "إن من مزايا الطرح للمملكة باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين، حيث أن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو، وقد عكست الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة العربية السعودية الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل".

وأوضح الجدعان، أن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قام قبل الطرح بحملة ترويجية شملت 8 مدن أوروبية هي (لندن، وباريس، وميلان، وفرانكفورت، وأمستردام، ولاهاي، وزيورخ وميونخ)، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات، حيث تمت مقابلة 77 مستثمرًا أوروبيًا في غضون سبعة أيام، نوقش خلالها التقدم المستمر للمملكة العربية السعودية في الأسواق العالمية والمحلية، وتأكيد التزام المملكة في المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعلنت وزارة المالية اليوم، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، حيث بلغ إجمالي الطرح 3 مليارات يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين.

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