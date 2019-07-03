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مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يقرر القبض على المتهمين بإطلاق الرصاص في منطقة عاليه

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مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يقرر القبض على المتهمين بإطلاق الرصاص في منطقة عاليه مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يقرر القبض على المتهمين بإطلاق الرصاص في منطقة عاليه

جي بي سي نيوز :- أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اتخاذ قرار بإعادة الأمن لقضاء عاليه بجبل لبنان، وتوقيف جميع المطلوبين، وإحالتهم للقضاء، على خلفية إطلاق نار من قبل مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، استهدف موكب وزير شؤون النازحين صالح الغريب، المحسوب على تيار درزي مناوئ، أمس الأحد.

ونقل "تويتر" الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، عقب اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة ميشال عون "اتخذ المجلس قرارات حاسمة بإعادة الأمن إلى المنطقة التي شهدت الأحداث الدامية ومن دون إبطاء أو هوادة وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء، على أن تتم التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص".

وأضاف المجلس: "طالب الرئيس الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات اللازمة والضرورية وفقا للأصول والأنظمة المرعية والقيام بالتوقيفات اللازمة في الأحداث الأمنية التي وقعت مساء أمس في عدد من قرى قضاء عاليه".

وشدد عون على أن "ركائز الجمهورية هي ثلاث؛ حرية المعتقد، وحق الاختلاف، وحرية الرأي والتعبير عن الرأي"

 سبوتنيك

جي بي سي نيوز

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