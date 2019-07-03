محدث.. الدولار يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتغريدة ترامب

مباشر: قلص الدولار الأمريكي مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في أعقاب الكشف عن بيانات اقتصادية ومع تغريدة الرئيس دونالد ترامب.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم أن الولايات المتحدة يجب أن تتنافس مع الصين وأوروبا في التلاعب بالعملة.

وتوصلت الولايات المتحدة والصين في نهاية الأسبوع الماضي إلى وقف تطبيق مزيد من التعريفات الجمركية على الواردات المتبادلة، واستئناف المباحثات التجارية ورفع الحظر المطبق على شركة "هواوي" كما هددت بالأمس بفرض رسوم على السلع الأوروبية.

وتعمل اليوم الأسواق في الولايات المتحدة لمدة نصف يوم على أن تتوقف التداولات بها غداً احتفالاً بعيد الاستقلال.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، فإن نشاط الخدمات بالولايات المتحدة تراجع لأدنى مستوى بعامين بالإضافة لهبوط طلبيات المصانع الأمركيية بأكثر من التوقعات كما قفز عجز الميزان التجاري الأمريكي لأعلى مستوى في 2019.

فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الجديدة للمرة الثانية في 3 أسابيع، بينما أضاف القطاع الخاص غير الزراعية وظائف لسوق العمل بأقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 3:24 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1281 دولار، بينما تراجع أمام الين بشكل طفيف 0.07 بالمائة مُسجلاً 107.80 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة لتصل إلى 1.2565 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9862 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 96.780.