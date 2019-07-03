تباين أداء بورصات الخليج خلال تعاملات الأربعاء

الرياض- مباشر: أغلقت مؤشرات البورصات الخليجية تعاملات جلسة يوم الأربعاء على تباين ليرتفع أداء 5 أسواق فيما تراجع سوقين فقط.

وبنهاية التعاملات تصدرت بورصة الكويت الارتفاعات، وارتفع المؤشر العام للبورصة الكويتية 0.59 بالمائة عند مستوى 5918.25 نقطة رابحاً 34.66 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.82 بالمائة مُخترقاً حاجز الـ 6500 نقطة، بينما فشل "الرئيسي" في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي ليُسجل هبوط قدره 0.06 بالمائة.

وسجلت بورصة البحرين ثاني ارتفاع بنسبة 0.54 بالمائة، بما يُوازي 8.11 نقطة، لينهي المؤشر العام جلسته عند مستوى 1498.53 نقطة، مقابل 1490.42 نقطة في جلسة أمس الثلاثاء.

وبالمركز الثالث حل سوق الأسهم السعودية- تداول بإرتفاع هامشي؛ بدعم من مكاسب القياديات، وسط تراجع للسيولة لأقل مستوى منذ فبراير/ شباط 2019، وبالمثل تمكن مؤشر السوق الموازي- نمو من الاستمرار بالارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسي- تاسي على ارتفاع نسبته 0.22 بالمائة، مضيفا 19.21 نقطة، رفعته لمستوى 8853.47 نقطة.

كما حقق سوق أبوظبي للاوراق المالية مكاسب بلغت نسبتها 0.21 بالمائة، ليغلق عند مستوى 4989.38 نقطة.

وتصدر الأسهم الرابحة سهم شركة أبوظبي لمواد البناء بنسبة 4.86 بالمائة ليصل إلى 0.39 درهم، فيما كان من أكثر الأسهم الهابطة سهم شركة منازل العقارية بنسبة 3.55 بالمائة ليبلغ مستوى 1.69 درهم.

وتصدر الدار العقارية أكثر الأسهم المتداولة من حيث الكميات بعدما شهد تداول 11.30 مليون سهم، وأتي في المركز الأول من حيث السيولة سهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 87.57 مليون درهم.

وتذيلت قائمة الأسواق الخليجية المرتفعة بورصة قطر بنمو قدره 0.12 بالمائة، ليرتفع المؤشر العام للجلسة الخامسة على التوالي تختتم بورصة قطر تعاملات اليوم الأربعاء بدعم صعود 5 قطاعات.

وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.12 بالمائة، ليصل إلى النقطة 10590.60، رابحاً 12.17 نقطة عن مستويات أمس الثلاثاء.

وفي المقابل سجل سوق مسقط تراجعاً بنحو 0.87 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3824.92 نقطة، خاسراً 33.71 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الثلاثاء.

وتأثر المؤشر العام اليوم بتراجع غالبية الأسهم القيادية؛ وتقدم النهضة للخدمات المتراجعين اليوم بنسبة 19.23 بالمائة، وانخفض الخليجية للاستثمار 4.59 بالمائة، وتراجع كذلك جلفار للهندسة 2.44 بالمائة.

وانخفض أيضاً سوق دبي المالي بنحو 0.48 بالمائة، وبنهاية التعاملات، تراجع المؤشر العام للسوق بنحو 0.48 بالمائة، إلى المستوى 2666.04 نقطة، فاقداً 12.88 نقطة.

ومن أبرز الأسهم الهابطة، سهم دبي الإسلامي 0.39 بالمائة، ودبي الوطني 0.44 بالمائة، وجي إف إتش 0.68 بالمائة.

وخيم الأداء السلبي على أسهم العقار قادها إعمار بهبوط 1.33 بالمائة، وإعمار مولز 0.98 بالمائة، وإعمار للتطوير 1.25 بالمائة، كذلك دماك 1.50 بالمائة، وديار 0.94 بالمائة، والاتحاد العقارية 1.19 بالمائة.

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