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تصريحات حاسمة من الرئيس المصري تزامنا مع التمهيد لـ"صفقة القرن"

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جاء ذلك خلال لقائه السيناتور ليندسي جراهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق له، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

وشدد على دعم مختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام، واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

© AFP 2019 / Khaled DESOUKI

وشهد اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلا عن التباحث حول القضايا والأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا والتوتر في منطقة الخليج.

وأوضح الرئيس المصري أن القاهرة تواصل جهودها الدؤوبة للإسهام في تسوية الأزمات الذي تشهدها المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن جهود مصر تهدف إلى السعي لتحقيق الحلول السياسية بالمقام الأول ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الفعال للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إهدار مفهوم الدولة ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار.

وأشار الرئيس في ذلك الإطار إلى ثوابت السياسة المصرية بالتفاعل الإيجابي مع جميع الدول سواء بالجوار الإقليمي أو على مستوى العالم وفق إطار راسخ قوامه الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة للبناء والتنمية من أجل الأجيال القادمة.

من جهته، أشاد السيناتور ليندسي جراهام بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربا عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.

وستصدر الولايات المتحدة قريبا الخطوات التالية من خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء.

SputnikNews

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