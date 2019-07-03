محدث.. النفط يقلص مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: قلصت أسعار النفط مكاسبها التي تجاوزت 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 1.1 مليون برميل ولكن بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

فيما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال الأسبوع الماضي من مستوى 12.100 إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

وتوصلت أمس منظمة أوبك والحلفاء إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج 9 أشهر إضافية بدءًا من الشهر الجاري، وذلك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.

وأشار بيان المنظمة إلى أن قرارها اُتخذ في ضوء حالات عدم اليقين الكبيرة والتداعيات المحتملة على سوق النفط العالمي.

وبحلول الساعة 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.9 بالمائة إلى 62.97 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 63.46 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2 بالمائة عند 56.93 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 57.12 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وكان الخام سجل أمس تراجع كبير عند التسوية، حيث هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 4.8 بالمائة.