تقرير: أمازون وألفابت ومايكروسوفت يخططون لنقل الإنتاج خارج الصين

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية تعتزم نقل إنتاجها من الصين، نتيجة للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ونقلت صحيفة "نيكي" الآسيوية عن مصادر لم تسمها اليوم الأربعاء، أن شركتا "إتش.بي" و"ديل تكنولوجيز" يخططان لنقل 30 بالمائة من إنتاج "نوت بوك" الخاص بهما خارج الصين.

كما ذكر التقرير أن شركات "مايكروسوفت، ألفابت، أمازون، سوني، نينتيندو" تخطط لنقل بعض عمليات تصنيع وحدات تحكم الألعاب والسماعات الذكية خارج الصين.

وكانت الولايات المتحدة والصين اتفقا على هدنة تجارية يوم السبت الماضي مع استكمال المحادثات سعياً لإنهاء الحرب الدائرة بينهما.

ومع ذلك، من غير المحتمل أن تتخلى الشركات الأمريكية عن خطط نقل بعض إنتاجها خارج الصين بسبب ارتفاع التكاليف في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

في الشهر الماضي، كشف تقرير صحفي أن "آبل" تدرس نقل 15 بالمائة إلى 30 بالمائة من إنتاجها خارج الصين.