ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا

من: أحمد شوقي

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تباري الصين وأوروبا في "لعبة التلاعب بالعملة"

وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "الصين وأوروبا يتلاعبان بشكل كبير في العملة وتضخان الأموال في نظامها من أجل التنافس مع الولايات المتحدة".

وتابع "ترامب": "يجب أن نتافس معهم في ذلك، أو أن نستمر في أن نكون الدمى التي تجلس وتشاهد بأدب بينما تواصل البلدان الأخرى ألعابها، كما فعلوا لسنوات عديدة".

وكان الرئيس الأمريكي اتهم الصين وأوروبا مراراً بالتلاعب في عملتهما المحلية، مشيراً إلى أن ذلك يقوض الميزة التنافسية.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند مستوى 1.1281 دولار.

فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام اليوان الصيني بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 6.8812 يوان.