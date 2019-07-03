"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية

الرياض – مباشر: انطلقت أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية المشتركة بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة رئيس مجلس الغرف السعودية سامي بن عبدالله العبيدي، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين، وحضور الأمين العام للمجلس سعود المشاري.

وقال مجلس الغرف السعودية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن رئيس المجلس كان متحدثا في الجلسة الأولى للقمة؛ والتي جاءت تحت عنوان "الاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة".

وقال العبيدي، إن القمة الاقتصادية العربية البريطانية تعتبر على قدر كبير من الأهمية لكونها تعكس مدى رغبة الدول العربية وبريطانيا، لتعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها، ودليل ذلك هو مستوى الحضور والمشاركة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف العبيدي، أن هناك مواضيع حيوية وذات أهمية لاقتصاد البلدين والدول العربية وذات أولوية في خططها الاستراتيجية المستقبلية، ناقشتها جلسات القمة الاقتصادية العربية البريطانية.

وبين العبيدي، ان من بين المجالات التي شملتها المناقشات بالقمة البنية التحتية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتغيرات قطاع المصرفية المالية من ناحية التقنيات المالية والعملات الرقمية.

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