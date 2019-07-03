5 شركات وساطة تقتنص 51% من تعاملات سوق الأسهم السعودية

الرياض- مباشر: استحوذت 5 شركات وساطة على نسبة 51 بالمائة من إجمالي تعاملات سوق الأسهم السعودية الرئيسية خلال يونيو الماضي البالغة 149.59 مليار ريال.

واصلت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية صدارة شركات الوساطة لأسهم السوق السعودية الرئيسية خلال شهر يونيو الماضي بقيمة تداولات نحو 26.54 مليار ريال، تمثل حصة 17.74 بالمائة من إجمالي تعاملات السوق.

وبلغت كمية تداولات جولدمان ساكس العربية السعودية نحو 566 مليون سهم، عبر تنفيذ 138.6 ألف صفقة.

وتراجعت شركة الراجحي المالية للمركز الثاني بعد احتفاظها المستمر سابقا بالمركز الأول، وبلغت قيمة تداولاتها نحو 14.93 مليار ريال تمثل نسبة 9.98 بالمائة من إجمالي التعاملات، عبر التداول على 723.85 ألف سهم.

وجاءت شركة الأهلي كابيتال في المركز الثالث بقيمة تداول 14.04 مليار ريال تمثل 9.39 بالمائة من إجمالي التداولات عبر التداول على 613.08 مليون سهم.

وبلغت قيمة تداولات شركة إتش إس بي سي العربية السعودية نحو 10.5 مليار ريال تمثل نسبة 7.03 بالمائة من إجمالي التعاملات بكمية تداول 375.4 مليون سهم، لتحتل بها المركز الرابع بين شركات الوساطة الشهر الماضي.

وجاءت شركة الجزيرة كابيتال في المركز الخامس بتداولات 10.27 مليار ريال تمثل نحو 6.86 بالمائة من التعاملات.

سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، ارتفاعاً خلال شهر يونيو/ حزيران بنسبة 3.58 بالمائة تعادل 305.28 نقطة إلى مستوى 8821.76 نقطة، وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات.

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