أخبار عاجلة

آلاف الجزائريين يتظاهرون بذكرى الاستقلال -
باب الخلق | محمود سعد يشاهد مباراة المغرب وبنين - من كواليس حلقة الجمعة 5 يوليو 2019 -
بسبب انتظارها الطويل بمطار بيروت هي وطفلتها الرضيعة.. الفنانة نانسي عجرم تنتقد المسئولين عن المطار -
"الحكاية" يقدم العزاء في وفاة الشيخ خالد القاسمي نجل حاكم الشارقة -
أحمد شوبير يتحدث عن تأهل السنغال لدور الثمانية ومباراة مصر وجنوب إفريقيا -
أحمد شوبير: المغرب دفعت ثمن سيطرة اللاعبين على المنتخب بعد أزمة حمد الله -
جولة "الحكاية “داخل مستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد -
البحرية البريطانية تحتجز ناقلة نفط إيرانية بجبل طارق.. عمرو أديب: خبر مهم تابعوه الأيام الجاية -
"بوينج" تقرر دفع 100 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس -
اللاعب الأسباني العالمي سيرجيو راموس يزور الغردقة لقضاء إجازته.. عمرو أديب: شعب محترم مضياف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

5 شركات وساطة تقتنص 51% من تعاملات سوق الأسهم السعودية

Google+ Print

الرياض- مباشر: استحوذت 5 شركات وساطة على نسبة 51 بالمائة من إجمالي تعاملات سوق الأسهم الرئيسية خلال يونيو الماضي البالغة 149.59 مليار ريال.

واصلت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية صدارة شركات الوساطة لأسهم السوق السعودية الرئيسية خلال شهر يونيو الماضي بقيمة تداولات نحو 26.54 مليار ريال، تمثل حصة 17.74 بالمائة من إجمالي تعاملات السوق.

وبلغت كمية تداولات جولدمان ساكس العربية السعودية نحو 566 مليون سهم، عبر تنفيذ 138.6 ألف صفقة.

وتراجعت شركة الراجحي المالية للمركز الثاني بعد احتفاظها المستمر سابقا بالمركز الأول، وبلغت قيمة تداولاتها نحو 14.93 مليار ريال تمثل نسبة 9.98 بالمائة من إجمالي التعاملات، عبر التداول على 723.85 ألف سهم.

وجاءت شركة الأهلي كابيتال في المركز الثالث بقيمة تداول 14.04 مليار ريال تمثل 9.39 بالمائة من إجمالي التداولات عبر التداول على 613.08 مليون سهم.

وبلغت قيمة تداولات شركة إتش إس بي سي العربية السعودية نحو 10.5 مليار ريال تمثل نسبة 7.03 بالمائة من إجمالي التعاملات بكمية تداول 375.4 مليون سهم، لتحتل بها المركز الرابع بين شركات الوساطة الشهر الماضي.

وجاءت شركة الجزيرة كابيتال في المركز الخامس بتداولات 10.27 مليار ريال تمثل نحو 6.86 بالمائة من التعاملات.

سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، ارتفاعاً خلال شهر يونيو/ حزيران بنسبة 3.58 بالمائة تعادل 305.28 نقطة إلى مستوى 8821.76 نقطة، وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات.

ترشيحات:

"هدف" يُحدد الموعد النهائي للفرص التدريبية للطلاب السعوديين بالقطاع الخاص

صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد أول قروضه للاستثمار الخارجي

السعودية تطلق مبادرة لحوكمة المنظمات والمؤسسات الأهلية

السعودية تُحدد موعد استقبال أولى رحلات موسم الحج

البنوك السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 24% خلال مايو

'العقاري''يودع 561 مليون ريال بحسابات مستفيدي "سكني" خلال يونيو

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان

الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان

الصحة السعودية تؤكد على للراغبين بالحج أخذ اللقاحات اللازمة

الصحة السعودية تؤكد على للراغبين بالحج أخذ اللقاحات اللازمة