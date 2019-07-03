السعودية للصناعات العسكرية تتعاون مع باراماونت العالمية بالطيران والتكنولوجيا

الرياض- مباشر: وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" اتفاق تعاون رفيع المستوى في مجال الدفاع مع مجموعة باراماونت العالمية بمجال الطيران والتكنولوجيا.

ووفقاً لبيان للشركة نشر على وكالة الأنباء السعودية "واس"، يوم الأربعاء، فإنه بموجب تلك الاتفاقية سيُعمل على تطوير التقنيات والقدرات في جميع المجالات البرية والبحرية والجوية.

وتأتي تلك الاتفاقية ضمن إطار دعم رؤية المملكة 2030، وهي خطة التنمية الاقتصادية الطموحة التي تهدف إلى رفع الحصة المحلية من نفقات المعدات العسكرية إلى 50 بالمائة بحلول عام 2030م.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أندرياس شوير, أن التعاون بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومجموعة باراماونت سيكون له دور محوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030‘.

وسيسهم ذلك بشكل فعال في تعزيز قدرة القوات المسلحة السعودية، ورفع الإنتاج المحلي في القطاع، فضلاً عن توفير فرص عمل وتدريب جديدة للشباب السعودي بهدف زيادة مساهمتهم وترقية دورهم في هذه الصناعة الحيوية بشكل خاص، وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام".

وقال: "تمتلك مجموعة باراماونت سجلاً حافلاً في إقامة شراكات وعلاقات تعاونية مع عملائها من الدول، الأمر الذي يساعد هذه الدول على إنشاء القدرات الصناعية الدفاعية المحلية من خلال نقل التقنية والمعارف والمهارات الفنية. لدينا قناعة راسخة أن هناك العديد من أوجه التعاون بين شركاتنا، ويمكن تسخيرها لبناء القدرة الصناعية الدفاعية التي تحتاج إليها المملكة العربية السعودية.

و قال رئيس مجلس إدارة مجموعة باراماونت آيفور إيتشيكوفيتز: "تُعَد المملكة العربية السعودية سوقاً مهمةً بالنسبة لمجموعة باراماونت، ويرجع ذلك إلى أن الكثير من التقنيات التي قمنا بابتكارها على مر السنين قد تم تطويرها مع وضع منطقة الشرق الأوسط في الحسبان, مفيداً أن المجموعة تتشارك ذات الأهداف التي تطمح إليها رؤية سمو ولي العهد وخطته الطموحة للتنمية الاقتصادية.

ترشيحات:

تحليل.. أكبر المكاسب والخسائر للأسهم السعودية خلال يونيو

مسح.. صافي مشتريات الأجانب بالأسهم السعودية يقفز 380% بالنصف الأول

وكالة: أول سندات للسعودية باليورو تُغطي بقرابة الـ5 مرات

"هدف" يُحدد الموعد النهائي للفرص التدريبية للطلاب السعوديين بالقطاع الخاص

صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد أول قروضه للاستثمار الخارجي

السعودية تطلق مبادرة لحوكمة المنظمات والمؤسسات الأهلية

السعودية تُحدد موعد استقبال أولى رحلات موسم الحج

البنوك السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 24% خلال مايو

'العقاري''يودع 561 مليون ريال بحسابات مستفيدي "سكني" خلال يونيو