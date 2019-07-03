السفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها

الرياض – مباشر: أصدرت السفارة السعودية في تركيا تنبيها للمواطنين السعوديين المقيمين.

وقالت السفارة في بيان لها، إن بعض المواطنين والمواطنات تعرضوا لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق بجمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين.

وأكدت السفارة، على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر ولاسيما في المناطق المزدحمة.

وطالبت السفارة السعودية المواطنين بعدم التردد في التواصل معها في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.

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