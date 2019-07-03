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حكومة الوفاق الليبية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول التصعيد جنوب طرابلس

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حكومة الوفاق الليبية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول التصعيد جنوب طرابلس حكومة الوفاق الليبية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول التصعيد جنوب طرابلس

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية محمد القبلاوي في تصريحات لوكالة سبوتنيك: "وجهنا رسالة لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بخصوص التصعيد الخطير، وقصف الطيران غير المعهود — الذي يعتقد أنه أجنبي- في جنوب طرابلس".

وعن مضمون الرسالة، قال المتحدث باسم الخارجية: "تطالب الرسالة بالتحقيق الفوري في القصف والعدوان على طرابلس، وإنشاء لجنة تقصي حقائق، كذلك التحقيق في جريمة قصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، والأزمة الليبية بشكل عام"، موضحا: "لم نتلق ردا بعد من مجلس الأمن، لكن بالتأكيد هناك مشاورات بين الدول في المجلس، خاصة الدول دائمة العضوية".

وتابع المتحدث باسم الخارجية: "خاطبنا كذلك منظمات حقوقية بضرورة سرعة التحقيق، وتوثيق جريمة قصف مركز تاجوراء، لتقديم مرتكبيها للعدالة، ورحبنا بدعوة الاتحاد الأفريقي لإجراء تحقيق شامل وشفاف لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".

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