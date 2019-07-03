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محدث.. أسعار الذهب تربح 15 دولاراً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. أسعار الذهب تربح 15 دولاراً بعد بيانات اقتصادية محدث.. أسعار الذهب تربح 15 دولاراً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: واصلت الذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء وارتفعت بأكثر من 15 دولاراً للأوقية، مع إعلان بيانات اقتصادية تثير مخاوف تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

ويأتي ارتفاع المعدن الأصفر مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتوقعات خفض الفائدة بعد بيانات اقتصادية.

وأضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من التقديرات خلال الشهر الماضي، كما تراجع نشاط قطاع الخدمات بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين.

وفي بيانات أخرى، هبطت طلبات المصانع الأمريكية بأكثر من التقديرات، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة بأقل من التوقعات.

وفي سياق منفصل، ذكر تقرير صحفي أن الصين تدرس شراء منتجات زراعية أمريكية كبادرة لحسن نيتها بعد أن اتفق البلدان على  استئناف المحادثات.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 1.05 بالمائة أو ما يعادل 14.80 دولار للأوقية إلى 1422.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1441 دولار في وقت سابق من الجلسة.

في حين استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1418.90 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 96.653.

مباشر (اقتصاد)

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