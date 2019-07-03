مخزونات النفط الأمريكية تهبط بأقل من التقديرات

مباشر: تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات البنزين.

ووفقاً لبيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فإن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو/حزيران الماضي لتهبط إلى 468.5 مليون برميل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط الأمريكية سوف تنخفض بمقدار 2.8 مليون برميل خلال نفس الفترة.

كما تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.6 برميل في الأسبوع المنقضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 63.82 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3 بالمائة إلى 56.43 دولار للبرميل.