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نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث الاقتصادية بالسعودية.. اليوم

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الرياض - مباشر: تصدر انتهاء وزارة المالية  من تسعير الطرح الأول للسندات دولية المقومة باليورو، إلى جانب اعتماد صندوق التنمية الزراعية أول قروضه للاستثمار الخارجي، والكشف عن موعد استقبال أولى رحلات الحج لهذا العام المشهد بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء.

وعلى مستوى سوق الأسهم، رفع المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية بأكثر من 18 مليار دولار خلال العام الجاري، وأعلن البنك السعودي الفرنسي عن توزيعات نقدية للمساهمين، وأخيرا تمكن المؤشر العام لسوق الأسهم من العودة للمكاسب بنهاية تعاملات اليوم بدعم القطاعات القيادية.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث على مستوى الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم على مدار اليوم في سياق كالتالي:

مديرو المشتريات: تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية

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''العقاري''يودع 561 مليون ريال بحسابات مستفيدي "سكني" خلال يونيو

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البنوك السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 24% خلال مايو

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السعودية للكهرباء": زيادة عدد قُراء العدادات 35% بجميع مناطق المملكة

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السعودية تُحدد موعد استقبال أولى رحلات موسم الحج

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السعودية تطلق مبادرة لحوكمة المنظمات والمؤسسات الأهلية

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صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد أول قروضه للاستثمار الخارجي

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إنفوجرافيك.. 5 دول تستفيد من مبادرة طريق مكة

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"هدف": طرح أبحاث لمناقشة التوطين ومعالجة قضايا سوق العمل السعودي

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مسح.. صافي مشتريات الأجانب بالأسهم السعودية يقفز 380% بالنصف الأول

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"موديز" تُصنف "ولاء للتأمين" عند "A3" مع نظرة سلبية

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سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.22% بنهاية التعاملات وسط انكماش بالسيولة

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السعودية تنتهي من تسعير الطرح الأول لسندات دولية باليورو

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تحليل.. أكبر المكاسب والخسائر للأسهم السعودية خلال يونيو

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"السعودي الفرنسي" يقرر توزيع ريال للسهم 29 يوليو الجاري

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الخضري: قرار المحكمة التجارية إيجابي لنا

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أرباح الوطنية للبناء والتسويق تتراجع 58% بالربع الأول من 2019

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مباشر (اقتصاد)

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