صور.. "العدل السعودية" تُدشن خدمتين إلكترونيتين لتسهيل إجراءات التقاضي

الرياض- مباشر: دشن وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي الصك الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية لمحاضر ضبوط الجلسات القضائية خلال زيارته محاكم المدينة المنورة اليوم, لتواكب الخدمتان الجديدتان التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها.

وبحسب بيان للوزارة نشر على وكالة الأنباء السعودية "واس" تسهم الخدمتان في تسهيل إجراءات التقاضي وتفتح مساراً جديداً في آليته في جميع المحاكم، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستخلاف والمترجمين وتفعيل المحاكمة عن بعد في المناطق النائية.

وأصبح إصدار الصك إلكترونياً من الدائرة القضائية، وتصل رسالة نصية مباشرة إلى أطراف القضية تحوي رابطاً ينقل المستفيدين إلى بوابة "ناجز"، بحيث يستطيع المستفيدون من خلاله الاطلاع على الصك إلكترونياً، ويبدأ النظام الإلكتروني بحساب مدة الاعتراض على الحكم والمحددة نظاماً.

ويستطيع المستفيد استئناف الحكم إلكترونياً أيضاً، وإرسال لائحة الاعتراض مباشرة عبر بوابة "ناجز" دون الذهاب إلى المحكمة للقيام بأي من هذه الإجراءات، ويمكّن النظام الموظف المختص في المحكمة من التذييل على الصك بمحتوى قرار محكمة الاستئناف بشكل إلكتروني.

وتُعد المصادقة على محضر ضبط الجلسة القضائية إلكترونياً نقلة نوعية في الإجراءات القضائية، فبعدما كانت تطبع محاضر الجلسات في السابق ويوقع الأطراف بشكل يدوي، ومن ثم تُدخل الأوراق في النظام ليتم حفظ الضبوط، في عملية تستغرق وقتاً طويلاً، أصبح المستفيد قادراً على المصادقة مباشرة على محضر ضبط الجلسة.

ووفرت الوزارة ثلاث طرق لذلك، إذ يستطيع المصادقة من خلال التحقق من الرمز المرسل عبر نظام "أبشر" على جواله المسجل في النظام، وإذا تعذر ذلك فيتم التحقق عن طريق البصمة الإلكترونية بالربط مع مركز المعلومات الوطني، وفي حال تعذر ذلك أيضاً، يستطيع المستفيد التوقيع الحي على الشاشة.

وكانت وزارة العدل، أعلنت خلال الفترة الماضية عن إضافة خدمات جديدة، عبر بوابة "ناجز" وتطبيقها للهواتف الذكية والذي يمكن تنزيله من على المتاجر الإلكترونية المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً.

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