طلبيات المصانع الأمريكية تهبط بأكثر من التقديرات خلال مايو

مباشر: تراجعت طلبيات المصانع الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال شهر مايو/أيار الماضي، ليكون الهبوط الثالث في آخر 4 أشهر.

وأوضحت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن طلبيات المصانع بالولايات المتحدة تراجعت بنسبة 0.7 بالمائة خلال مايو/أيار الماضي، مقابل هوبط قدره 1.2 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل بالخفض.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبيات المصانع الأمريكية سوف تهبط بنسبة 0.4 بالمائة خلال نفس الفترة.

وأضافت البيانات أن الشحنات ارتفعت للمرة الثالثة في آخر 4 أشهر بنحو 0.1 بالمائة خلال مايو/أيار الماضي، مقابل هبوط بلغ 0.6 بالمائة في الشهر السابق له.

كما زادت المخزونات بنسبة 0.2 بالمائة خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة مع زيادة بالنسبة ذاتها في الشهر السابق له.

فيما صعد معدل المخزونات إلى الشحنات إلى 1.38 مرة في مايو/أيار الماضي مقارنة مع 1.37 مرة في أبريل/نيسان

وبحلول الساعة 2:18 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار مقابل اليورو عند 1.1290 دولار.