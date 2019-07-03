بالفيديو والصور : كلمة فايز الشوابكة في افتتاح المؤتمر الثاني للامناء العامين في مجالس النواب العربية والاوروبية

جى بي سي نيوز - : دعا أمين عام الاتحاد البرلماني العربي الاستاذ فايز الشوابكة الى إنشاء مراكز مستقلة متخصصة بالبحوث البرلمانية خدمة للديمقراطية وتحقيقا للمساواة بين مختلف فئات الشعب .

وقال خلال كلمة له في مبنى مجلس النواب اليوم الثلاثاء إن الهدف المنشود هو تأسيس شبكة تضم في عضويتها الامناء العامين في البرلمانات العربية والاوروبية .

وجاء حديث الشوابكة خلال كلمته التي القاها أثناء انعقاد أعمال المؤتمر العربي الأوروبي الثاني للأمناء العامين لمجالس نواب عربية واوروبية والذي افتتحه النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي وجاء تحت عنوان "خدمات البحوث البرلمانية – تعزيز التشريع عبر تحليل البيانات المتخصصة والمستقلة".

وجاء تنظيم هذا المؤتمر الذي يستمر ليومين من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب في الاردن بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي ومؤسسة "كونراد اديناور" والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم.

المدينة نيوز سجلت كلمة الشوابكة بالصوت والصورة واليكموها بالفيديو :





المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا