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بريطانيا توجه تحذير لرعاياها في تونس

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وأوضحت في البيان، أنّ تونس قامت بمجهود كبير لتوفير الأمن بكافة جهات البلاد وخصوصا أين يتواجد السياح.

© REUTERS / Ammar Awad

ودعت بريطانيا مواطنيها إلى تجنب التواجد بالمناطق الدينية والمهرجانات وإلى توخي الحذر عند التواجد قرب مباني حكومية أو وسائل النقل العمومي أو مؤسسات أجنبية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالنصائح والتوجيهات الصادرة عن السلطات الأمنية التونسية.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس قد أعلنت، في وقت سابق، عبر موقعها الرسمي على "تويتر"، أنّ السفارة لن تفتح أبوابها للعمل يوم الاثنين غرّة يوليو/تموز 2019، وذلك لأسباب أمنية.

تجدر الاشارة الى أن تونس شهدت في الآونة الأخيرة وبالتحديد، الخميس الماضي 27 من يونيو/ حزيران، تفجرين إرهابيين متزامنين، تمثلتا في تفجرين انتحاريين، الأول وقع في نهج شارل ديغول القريب من شارع الحبيب بورقيبة  وأسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة أمني آخر وثلاثة مدنيين، أما التفجير الانتحاري الثاني فقد حدث قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية في منطقة القرجاني وأسفر عن حدوث إصابات متفاوتة الخطورة لأربعة أشخاص كانوا على مقربة من مكان العملية.

كما شهدت العاصمة تونس، مساء أمس الثلاثاء 2 يوليو 2019 عملية أمنية أسفرت عن تفجير إرهابي نفسه بمنطقة الانطلاقة بالعاصمة بعد محاصرته من قبل وحدات الأمن.

SputnikNews

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