تراجع نشاط الخدمات بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين

مباشر: تراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين خلال يونيو/حزيران الماضي، في إشارة مقلقة جديدة بشأن أكبر اقتصاد في العالم.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي (إي.إس.إم)، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي في الولايات المتحدة تراجع إلى 55.1 نقطة في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2017 مقابل 56.9 نقطة المسجلة في مايو/أيار.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي الأمريكي سوف يسجل 56.1 نقطة خلال نفس الفترة,

وأضافت البيانات أن مؤشر الطلبيات الجديدة هبط إلى 55.8 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 58.6 نقطة في الشهر السابق له، كما تراجع مؤشر الإنتاج بمقدار 3 نقاط إلى 58.2 نقطة خلال نفس الفترة.

فيما تراجع مؤشر التوظيف إلى مستوى 55 نقطة خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 58.1 نقطة خلال مايو/أيار المنصرم.

وفي بيانات منفصلة، أظهرت مؤسسة "ماركت" ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بالولايات المتحدة إلى 51.5 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة مع مستوى 50.9 نقطة في مايو/أيار المنقضي.

وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.692.