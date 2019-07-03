أخبار عاجلة

عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء" -
عمرو أديب يشيد بجهود الدولة في مراقبة الإلتزام بزيادة 15% فقط في تعريفة ركوب المواصلات -
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة -
المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات -
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية -
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية -
باب الخلق | لقاء الدكتور طارق حلمي من أمهر جراحي القلب بالشرق الأوسط| حلقة 5 يوليو 2019 -
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة -
شاهد.. العرض العسكري بمناسبة عيد استقلال فنزويلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تراجع نشاط الخدمات بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين

Google+ Print
تراجع نشاط الخدمات بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين تراجع نشاط الخدمات بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين

مباشر: تراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين خلال يونيو/حزيران الماضي، في إشارة مقلقة جديدة بشأن أكبر في العالم.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي (إي.إس.إم)، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي في الولايات المتحدة تراجع إلى 55.1 نقطة في  الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2017 مقابل 56.9 نقطة المسجلة في مايو/أيار.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي الأمريكي سوف يسجل 56.1 نقطة خلال نفس الفترة,

وأضافت البيانات أن مؤشر الطلبيات الجديدة هبط إلى 55.8 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 58.6 نقطة في الشهر السابق له، كما تراجع مؤشر الإنتاج بمقدار 3 نقاط إلى 58.2 نقطة خلال نفس الفترة.

فيما تراجع مؤشر التوظيف إلى مستوى 55 نقطة خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 58.1 نقطة خلال مايو/أيار المنصرم.

وفي بيانات منفصلة، أظهرت مؤسسة "ماركت" ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بالولايات المتحدة إلى 51.5 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة مع مستوى 50.9 نقطة في مايو/أيار المنقضي.

وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.692.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الاقتصاد الأمريكي يضيف 224 ألف وظيفة خلال يونيو

الاقتصاد الأمريكي يضيف 224 ألف وظيفة خلال يونيو

البحرين..توصيات بتوفير التمويل ومراجعة التشريعات للانتقال للاقتصاد الأخضر

البحرين..توصيات بتوفير التمويل ومراجعة التشريعات للانتقال للاقتصاد الأخضر

سوريا... مليارات "الذهب الأصفر" تنعش الاقتصاد وتحرك الأسواق

سوريا... مليارات "الذهب الأصفر" تنعش الاقتصاد وتحرك الأسواق

"مؤتمر سيباد"... فرصة استثمارية لفلسطين وبديل اقتصادي آمن لـ "ورشة المنامة"

"مؤتمر سيباد"... فرصة استثمارية لفلسطين وبديل اقتصادي آمن لـ "ورشة المنامة"