صور...غرفة الشرقية توقع عقد إنشاء برج بـ335 مليون ريال

الرياض- مباشر: وقعت غرفة الشرقية، اليوم الأربعاء، عقد إنشاء مشروع برج الغرفة الاستثماري مع إحدى الشركات الوطنية، بتكلفة إجمالية بلغت 335 مليون ريال.

وبحسب بيان للغرفة، يقع البرج بجوار مقر الغرفة الحالي على طريق الدمام الخبر السريع بارتفاع 31 طابقا، وبمدة إنشائية متوقعة قدرها 26 شهراً.

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