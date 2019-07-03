وفاة أسطورة صناعة السيارات "لي ياكوكا" عن عمر 94 عاماً

مباشر: توفي أسطورة صناعة السيارات "ليدو أنتوني ياكوكا" والمعروف باسم "لي" عن عمر يناهز 94 عاماً أمس الثلاثاء، بحسب تأكيد عائلته.

و"لي ياكوكا" الذي ولد لأبوين مهاجرين من إيطاليا أصبح أكثر رئيس تنفيذي شهرة في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية.

وتمكن "ياكوكا" في ديسمبر 1970 من أن يصبح رئيساً لصانعة السيارات "فورد موتور" لكنه تعرض للطرد من هذا المنصب على خلفية نزاع مع وريث الشركة "هنري فورد الثاني".

وانتقل بعد ذلك ياكوكا إلى شركة "كرايسلر" والتي كانت تعاني في تلك الفترة ليساعدها على تجنب عملية إفلاس محتملة في عام 1980.

وعرف "لي" على أنه الأب الروحي لـ"فورد موستناج"، وكذلك "كيه-كار"، ما ساعد كرايسلر على التخلص من الركود المالي.

وبالتعاون مع زميل فورد السابق "هال سبيرليخ" الذي انضم إليه في كرايسلر، أعطى "ياكوكا" إشارة البدء لتصنيع سيارات "ميني فان" والتي كانت المركبة الأكثر ربحية التي توفرها ثالث أكبر صانعة سيارات في ديترويت لسنوات عديدة.

وخلال سنواته الأخيرة التي قضاها في شركة "كرايسلر"، خصص "ياكوكا" وقت أكبر للأعمال الخيرية ومن بينها جهود إصلاح تمثال الحرية وجزيرة إليس.

ولم يشتهر "ياكوكا" فقط بكونه الرئيس التنفيذي لشركة "كرايسلر"، لكنه اشتهر كذلك بقوله: "إذا كنت تستطيع إيجاد سيارة أفضل، قم بشراءها".

ولكن بعد طرده من مجلس إدارة كرايسلر، تعاون إياكوكا بشكل غير متوقع مع الملياردير "كيرك كيركوريان" في محاولة استحواذ عدائية فاشلة في عام 1995.

وبعد مرور حوالي عقد من الزمن، تم إصلاح الأمور بين "ياكوكا" وبين كرايسلر.

وكان أسطورة السيارات حاول تدشين شركة سيارات كهربية "إيه.في جلوبال موتورز" في عام 1999 لكنه اهتم بشكل كبير بجهود العمل الخيري.

وقالت نجلته "ليا" إن لي ياكوكا توفي لأسباب طبيعية لكنه عانى من مضاعفات مرض باركنسون.