قوات حفتر تنفي قصف مركز المهاجرين قرب العاصمة الليبية طرابلس

وفقا لبيان مركز المعلومات في مقر العمليات الغربي للجيش الوطني الليبي فإن "الجيش لم يضرب مركز المهاجرين غير الشرعيين".

وأكد البيان أن القوات الجوية ضربت معسكرا في نفس المنطقة لمجموعة مسلحة ومخازن للأسلحة مساء الثلاثاء، وبعد الغارة الجوية الناجحة، ولتضليل الرأي العام وإلقاء اللوم على الجيش، تم إطلاق النار على مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين من قذائف هاون".

وذكر الجيش الوطني الليبي أيضا أن الجماعات التي يسيطر عليها المجلس الوطني الانتقالي "تستخدم المهاجرين غير الشرعيين لأغراض عسكرية، وتجبرهم على الانضمام إلى القوات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي، أو ترسلهم إلى مختلف الأعمال المساعدة".