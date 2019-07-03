"السعودي الفرنسي" يقرر توزيع ريال للسهم 29 يوليو الجاري

الرياض- مباشر: قر ر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019 بواقع ريال واحد للسهم.

وأوضح البنك في بيان على "تداول" أن اجمالي التوزيعات النقدية المقترحة بلغ 1.199 مليون ريال سعودي، يتمم توزيعها على 1.199 مليون سهم.

وتابع بيان البنك أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم بتاريخ 11 يوليو / تموز الجاري، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

وأشار البنك إلى أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ

كان البنك قد أعلن عن نمو صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.26 بالمائة خلال الربع الأول من 219، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وقفزت الأرباح 318.6 بالمائة مقارنة بالربع السابق لتصل الى 1.13 مليار ريال، مقابل 1.11 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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