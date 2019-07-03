الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل بعد بيانات اقتصادية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية تدعم توقعات خفض الفائدة.

ودعم قطاعا المرافق والسلع الاستهلاكية مكاسب المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" ليكون في طريقه لتحقيق مستوى قياسي للجلسة الثالثة.

وتلقت "وول ستريت" الدعم من تزايد توقعات خفض معدلات الفائدة في الشهر الجاري بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية، أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 102 ألف وظيفة بأقل من تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي.

بينما ارتفع عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في العام الجاري خلال مايو/ أيار المنصرم، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات.

وكانت الأوضاع التجارية العالمية شهدت تطورات جديدة في الأسبوع الجاري، حيث هددت الولايات المتحدة بفرض تعريفات على سلع أوروبية بقيمة 4 مليارات دولار، في الوقت الذي استأنفت فيه واشنطن وبكين المحادثات.

وأشار تقرير صحفي إلى أن الصين تعتزم شراء مزيد من السلع الزراعية الأمريكية، في إطار بادرة لإظهار حسن النوايا.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليصل إلى 26850.09 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى 2979.8 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة مماثلة مسجلاً 8126.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.681.