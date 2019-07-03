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تقرير: الصين تدرس شراء منتجات زراعية أمريكية لإثبات حسن النوايا

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تقرير: الصين تدرس شراء منتجات زراعية أمريكية لإثبات حسن النوايا تقرير: الصين تدرس شراء منتجات زراعية أمريكية لإثبات حسن النوايا

مباشر:ذكرت تقارير صحفية أن الصين تدرس شراء بعض المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة كبادرة لحسن نيتها وسط استئناف المباحثات التجاريين بين الدولتين.

ونقلت وكالة بلومبرج عن أشخاص مطلعون على الأمر لم تسمهم، اليوم الأربعاء، إن المشتريات قد تتضمن فول الصويا والذرة ولحم الخنزير.

وأكدت المصادر أن إجمالي المشتريات ستعتمد على التقدم في المباحثات التجارية ومع ذلك فإنها من المحتمل أن تكون أصغر من الكمية التي تعهدت بشرائها خلال الاتفاق السابق.

وكانت الولايات المتحدة والصين اتفقا على استئناف المحادثات التجارية مجدداً ووقف عملية إصدار التعريفات الجمركية على الواردات المتبادلة ورفع الحظر ضد شركة "هواوي".

ووفقاً للوفاق الأخير بين الدولتين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فكانت الصين تعهدت بشراء ما يزيد عن 20 مليون طن من فول الصويا والذرة ولحم الخنزير.

ولكن بعد توقف المباحثات بين واشنطن وبكين في شهر مايو/آيار الماضي قالت إنها ستستمر في الشراء، ولكن مع ذلك طلبت تأجيل بعض الشحنات.

وكانت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة توقفت في مايو/آيار الماضي عقب زيادة الولايات المتحدة التعريفات الجمركية ضد واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار إلى 25 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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