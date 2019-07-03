عجز الميزان التجاري الأمريكي يقفز لأعلى مستوى بـ2019

مباشر: اتسع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بنحو 8.4 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي، ليسجل أعلى مستوى في عام 2019 حتى الآن.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي بالولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات زاد إلى 55.5 مليار دولار خلال شهر مايو/آيار الماضي مقابل 51.2 مليار دولار عجز مسجل في أبريل/نيسان بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان التجاري للدولة صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم سوف يتفاقم إلى 53.2 مليار دولار خلال مايو/آيار.

وتعتبر قراءة مايو/آيار هي الفجوة الأكبر منذ شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2018.

وتأتي الزيادة في العجز التجاري خلال شهر مايو/آيار الماضي مقارنة مع الشهر السابق له بعد ارتفاع الصادرات بنحو 2 بالمائة لتصل إلى 210.6 مليار دولار مع زيادة الواردات بنسبة 3.3 بالمائة لتبلغ فاتورتها 266.2 مليار دولار.

وتعكس الزيادة في عجز السلع والخدمات بالولايات المتحدة ارتفاع 4.4 مليار دولار في عجز الميزان السلعي ليصبح 76.1 مليار دولار كما تشير لزيادة الفائض الخدمي بنحو 0.1 مليار دولار ليسجل 20.6 مليار دولار.

وخلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، فإن العجز التجاري الأمريكي ارتفع بمقدار 15.7 مليار دولار أو ما يعادل 6.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مع زيادة 0.5 بالمائة و1.6 بالمائة في الصادرات والواردات على الترتيب.

وعلى صعيد الفجوة بين الميزان التجاري الأمريكي الصيني، فكان هناك عجز بنحو 30.1 مليار دولار خلال شهر مايو/آيار.

وبحسب البيانات، فإن الولايات المتحدة شهدت فائضاً تجارياً مع كل دول أمريكا الجنوبية والوسطى وهونج كونج وسنغافورة والبرازيل والسعودية والمملكة المتحدة على التوالي.

لكن واشنطن سجلت عجزاً تجارياً مع الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان وألمانيا وكندا وإيطاليا وفرنسا والهند وتايوان وكوريا الجنوبية على الترتيب.

وبحلول الساعة 12:55 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار مقابل اليورو عند 1.1284 دولار.