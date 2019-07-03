ليبيا: المجلس الأعلى يحمل دولا "لها أقمار صناعية" مسؤولية قصف مركز المهاجرين

وأضاف لنقي في تصريحات لقناة "218" الليبية أن المجتمع الدولي يتابع ما يحدث على الأراضي الليبية ويراقب أجواء البلاد ومن خلال تقنياته وأقماره الاصطناعية بإمكانه تحديد كل ما يحلق في سماء العاصمة.

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وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أن ليبيا لن تقوم لها قائمة إلا بحكومة واحدة وقوية، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية لن تنهض إلا بوجود عسكريين نظاميين من كل مناطق ليبيا لتوحيد المؤسسة تحت قيادة مدنية مُتفق عليها من قبل الجميع.

وأشار لنقي خلال حديث إلى أن الحرب القائمة الآن لن يدفع ثمنها سوى أبناء ليبيا الأبرياء، والمستفيد منها هم الدول التي ترعى هذه الحرب من خلال أطراف ليبية على الأرض.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، اليوم الأربعاء، مقتل 30 على الأقل بقصف مركز للمهاجرين في طرابلس، وإصابة العشرات.

​وقالت المفوضية إنه لا يمكنها تأكيد من الذي نفذ الضربة على مركز المهاجرين في طرابلس الذي كان يأوي نحو 600 شخص.

ودعت المفوضية للتحقيق في الهجوم على مركز المهاجرين في طرابلس، وتقول إن الحادث يظهر ضرورة إيقاف احتجاز المهاجرين، وفقا لـ"رويترز".

ونفذ سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، غارة جوية استهدف خلالها مخازن للذخائر بمعسكر الضمان جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

​ووفقا لوكالة الأنباء الليبية: "عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، قصفت الميليشيات بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية، وكالعادة للبحث عن ذريعة لصنع رأي عام"، مضيفة أن "الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم".

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من جانبه أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس قصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء متهما قوات المشير خليفة حفتر بارتكاب "جريمة قتل جماعي وجريمة حرب تضاف لقائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي ترتكبها قواته".

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان: إن "هذا القصف الذي طال مركز الإيواء كان متعمدا ولم يكن بشكل عشوائي، بل كان باستهداف مباشر ودقيق".