وعود بالإفراج عن 15 معتقلا أردنيا في سوريا خلال 3 أسابيع

جى بي سي نيوز :- قال الناطق باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة الثلاثاء إن الوزارة تلقت وعود بالإفراج خلال 3 أسابيع عن 15 معتقلا أردنيا في سوريا.

وأضاف : إن بعض المعتقلين الأردنيين في سوريا صدرت بحقهم قرارات قضائية.

وبين : عشرات الأردنيين تم اعتقالهم بعد إعادة فتح الحدود البرية مع سوريا، وفق القضاة، الذي قال إن الوزارة لديها قائمة بأسماء المعتقلين الأردنيين في سوريا.

وأكد ان : الجانب السوري لم يعترف نهائيا أن بعض الأشخاص موقوفين لديهم، وفق القضاة.

واوضح : "تم الإفراج عن مجموعة كنا قد أعلنا عنها. كان هناك تعاون، لكن ليس بالمستوى المأمول. نحن طلبنا منهم الإخلاء الفوري عن جميع المعتقلين"، أضاف القضاة ، وفق المملكة .

وتابع : المسؤول الحكومي قال إن رد الجانب السوري في بعض الحالات كان بإعطاء وعود، بينما بعض الحالات، مثل المذكرات الرسمية، لم تتلق وزارة الخارجية رد بخصوصها.