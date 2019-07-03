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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع للمرة الثانية بـ3 أسابيع

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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع للمرة الثانية بـ3 أسابيع طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع للمرة الثانية بـ3 أسابيع

مباشر: تراجعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، ليكون الهبوط الثاني في 3 أسابيع.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجعت إلى 221 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو/حريزان الماضي، وهو أقل بمقدار 8 آلاف طلب عن أرقام الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة بأكبر حول العالم سوف تتراجع إلى 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأربعة أسابيع الماضي، فسجلت مستوى 222.250 ألف طلب، بزيادة 500 طلب مقارنة بأرقام الأسبوع السابق له بعد التعديل.

أما طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، فتراجعت بمقدار 8 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 22 يونيو/حريزان الماضي إلى 1.686 مليون طلب.

وبحلول الساعة 12:38 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار مقابل اليورو عند مستوى 1.1282 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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