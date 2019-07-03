تحليل.. أكبر المكاسب والخسائر بين الأسهم السعودية خلال يونيو

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" أداء إيجابيا خلال شهر يونيو / حزيران، الماضي، مقارنة بمستويات مايو / أيار، بدعم مباشر من الأسهم الكبرى.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعا نسبته 3.58 بالمائة، خلال شهر يونيو / جزيران، مضيفا 305.28 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,821.76 نقطة.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، أن أكبر 10 أسهم من حيث الوزن النسبي في المؤشر، قد سجلت ارتفاعا جماعيا بالشهر الماضي، لتدعم مكاسب السوق.

وبدأ سوق الأسهم السعودية، يوم الاثنين 24 يونيو / حزيران 2019، المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، التي تمثل 25 بالمائة من الوزن الإجمالي للسوق في المؤشر.

وكانت أكبر المكاسب على مستوى الأسهم الكبرى، خلال شهر يونيو / حزيران، لسهم "ساب"، الذي حقق مكاسب شهرية بنسبة 5.4 بالمائة، مدعوما بتنفيذ صفقة الاندماج مع البنك الأول.

وأعلن البنك السعودي البريطاني (ساب)، في 16 يونيو / حزيران الماضي، عن تنفيذ صفقة الاندماج مع البنك الأول، بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

وسجل سهم "العربي" ثاني أعلى المكاسب على مستوى الأسهم الكبرى، خلال شهر يونيو / حزيران، بارتفاع نسبته 4.6 بالمائة، وكانت أقل المكاسب لسهم الراجحي، الذي سجل ارتفاعا نسبته 1.3 بالمائة.

"الكابلات"

وعلى مستوى جميع الأسهم المدرجة، جاء سهم "الكابلات" في الصدارة من حيث المكاسب، خلال شهر يونيو / حزيران، الماضي، بارتفاع نسبته 18.2 بالمائة.

وجاء سهم "جاكو" بالمركز الثاني، بعد صعوده بنحو 17.7 بالمائة، تلاه سهم "صادرات" بنسبة 17.24 بالمائة.

وصعد سهم "زين السعودية" 16.6 بالمائة، حل بها بالمركز الخامس من حيث المكاسب، وسجل سهم "كهرباء السعودية" ارتفاعا نسبته 15.28 بالمائة.

"أنعام القابضة"

وفي المقابل، تصدر سهم شركة أنعام القابضة، قائمة الأسهم الخاسرة، خلال شهر يونيو / حزيران، بعد هبوطه بنحو 5 بالمائة، مقارنة بمستويات شهر مايو / أيار.

وكان المركز الثاني من حيث الخسائر، لسهم "الحمادي" الذي هبط 4.6 بالمائة، تلاه سهم "الأهلية" بتراجع نسبته 3.06 بالمائة.

وفقد سهم "صافولا" نحو 2.7 بالمائة من قيمته خلال شهر يونيو / حزيران، ليكون ضمن قائمة أكبر الخسائر.

مكاسب سوقية

وسجل سوق الأسهم السعودية "تداول" مكاسب سوقية بلغت نحو 80.54 مليار ريال خلال شهر يونيو / حزيران، ليصل رأس المال السوقي إلى 2.08 تريليون ريال، مقابل نحو ملياري ريال بنهاية مايو / أيار.

وسجل بنك "ساب" أعلى المكاسب السوقية، بعد أن قفزت قيمته السوقية بنهاية يونيو / حزيران الماضي، إلى 83.63 مليار ريال، بعد انضمام القيمة السوقية للبنك الأول.

وارتفع رأس المال السوقي للبنك بنحو 25.73 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 44.4 بالمائة.

وكانت ثاني أعلى مكاسب سوقية لسهم كهرباء السعودية، الذي رفع رأسماله السوقي بنحو 10.25 مليار ريال، إلى 77.33 مليار ريال.

خسائر سوقية

وعلى الجانب الآخر، جاءت "صافولا" على رأس قائمة الخسائر السوقية خلال شهر يونيو / حزيران الماضي، بعد أن فقد رأس المال السوق حوالي 480 مليون ريال، ليهبط إلى 17.35 مليار ريال.

وحلت "سبكيم العالمية" بالمركز الثاني، من حيث أعلى الخسائر، حيث تراجعت القيمة السوقية للشركة بنحو 400 مليون ريال، إلى 15.3 مليار ريال.

أكبر قيمة

وعلى مستوى الأسهم الأكثر نشاطا، حل مصرف الراجحي على رأس القائمة، من حيث القيمة، بقيمة تداول بلغت 10.2 مليار ريال، وارتفع السهم 1.3 بالمائة.

وحل "سابك" في المركز الثاني، بقيمة بلغت 7.6 مليار ريال، وسجل ارتفاعا نسبته 2.5 بالمائة، تلاه البنك الأهلي، بالمركز الثالث من حث أعلى القيم.

واستحوذت أعلى 10 أسهم من حيث القيمة، على نحو 55.6 بالمائة، من قيم التداول على مستوى السوق، والتي بلغت حوالي 74.8 مليار ريال.

أعلى كمية

وفيما يخص أعلى الكميات، جاء سهم "دار الأركان" في الصدارة، بكمية تداول بلغت 341.64 مليون سهم، بمكاسب شهرية بلغت 16.83 بالمائة.

وحل "الإنماء" في المركز الثاني، بكمية بلغت 172.48 مليون سهم، مع ارتفاع السهم 2.07 بالمائة، وكان المركز الثالث من حيث الكميات لمصرف الراجحي بـ144.32 مليون سهم.

واقتنصت أكبر 10 أسهم من حيث الكميات، على حوالي 46.5 بالمائة، من كمية تداول السوق السعودي، التي بلغت 2.7 مليار سهم خلال شهر يونيو / حزيران الماضي.