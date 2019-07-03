السعودية تنتهي من تسعير الطرح الأول لسندات دولية باليورو

الرياض- مباشر: أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدَّين.

وقالت الوزارة في بيان نشر يوم الأربعاء، إن إجمالي الطرح بلغ 3 مليارات يورو بما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليار ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.

وذكر تقرير حدديث أنه تم تغطية أول سندات تطرحها المملكة العربية السعودية والمقومة باليورو بنحو 5 مرات.

وقالت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، إن الطلبات على السندات السعودية المقومة باليورو تجاوزت 14.5 مليار يورو، بمعدل تغطية 4.8 مرات.

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