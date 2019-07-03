سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.22% بنهاية التعاملات وسط انكماش بالسيولة

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تداول تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع هامشي؛ بدعم من مكاسب القياديات، وسط تراجع للسيولة لأقل مستوى منذ فبراير/ شباط 2019، وبالمثل تمكن مؤشر السوق الموازي- نمو من الاستمرار بالارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسي- تاسي على ارتفاع نسبته 0.22 بالمائة، مضيفا 19.21 نقطة، رفعته لمستوى 8853.47 نقطة.

وتراجعت السيولة بالسوق لمستوى 1.99 مليار ريال بتعاملات اليوم، مسجلة أدنى مستوياتها منذ انخفاضها بتعاملات 26 فبراير/شباط الماضي لمستوى 1.73 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في الجلسة الماضية البالغة 2.64 مليار ريال.

وأنهى المؤشر التعاملات باللون الأخضر وسط مكاسب 13 قطاعا من بينها القياديات.

وتصدر الارتفاعات قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.97 بالمائة، يليه تجزئة الأغذية بنحو 0.5 بالمائة.

ودعم السوق مكاسب قطاع البنوك بنسبة 0.45 بالمائة ليحل بالمرتبة الثالثة للارتفاعات، ثم الاتصالات رابعا بنحو 0.4 بالمائة، وصعد المواد الأساسية بـ 0.06 بالمائة.

وفي المقابل، تراجعت 7 قطاعات، كان أبرزها الإعلام بنسبة 1.1 بالمائة، ثم المرافق والمنافع العامة بـ 0.6 بالمائة.

وتصدر سهم "الخليجية العامة" مكاسب 96 سهما بنسبة 7.7 بالمائة، فيما حل "ينساب" على رأس تراجعات 76 سهما بالختام بنحو 2.7 بالمائة.

وكان سهم "الراجحي" الأنشط على مستوى السيولة بالسوق الرئيسي بقيمة 194.48 مليون ريال، و"إعمار" الأنشط بالكميات بنحو 5.8 مليون سهم.

وعلى مستوى مؤشر السوق الموازي- نمو، أغلق على ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي بمكاسب نسبتها 1.1 بالمائة بختام تعاملات اليوم، مضيفا 41.66 نقطة، رفع بها رصيده لمستوى 3766.23 نقطة.

وبلغت قيمة السيولة بالموازي 3.69 مليون ريال، مقابل 4.28 مليون ريال بالجلسة الماضية، من خلال التداول على 225.65 ألف سهم، مقارنة بـ 276.25 ألف سهم.

وتصدر "العمران" مكاسب الموازي بنسبة 8.85 بالمائة، يليه "بحر العرب" بنحو 5.2 بالمائة وسط استقرار لأغلب أسهم السوق.

وسيطر "ريدان" على تداولات الموازي بسيولة قيمتها 1.63 مليون ريال، وبكميات 104.99 ألف سهم.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تداول تعاملات الثلاثاء على تراجع بعد ارتفاعات استمرت 5 جلسات على التوالي؛ وسط تباين بأداء القطاعات، فيما أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو باللون الأخضر للجلسة الرابعة.

ترشيحات:

مسح.. صافي مشتريات الأجانب بالأسهم السعودية يقفز 380% بالنصف الأول

"هدف": طرح أبحاث لمناقشة التوطين ومعالجة قضايا سوق العمل السعودي

إنفوجرافيك.. 5 دول تستفيد من مبادرة طريق مكة

صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد أول قروضه للاستثمار الخارجي

السعودية تُحدد موعد استقبال أولى رحلات موسم الحج