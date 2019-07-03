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اعلان شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

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اعلان شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة اعلان شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
يرجى من السادة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب الترشيح للشركة على العنوان المبين اعلاه مع ارفاق المستندات التالية:

1. تقديم خطاب موجه الى السادة لجنة الترشيحات والمكافآت يعلن فيه رغبته في الترشح.

2. تعبئة نموذج الملاءمة الصادر من مؤسسة النقد والتوقيع عليه (مرفق النموذج)

3. السيرة الذاتية للمرشح.

4. نسخة واضحة من الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للشركات مع ارفاق كافة ارقام التواصل للمرشح.

5. بيان بجميع عضويات مجالس الادارات التي يشغلها أو كان يشغلها مع ايضاح نوع النشاط وتاريخ التعيين / وإنتهاء عضويته في تلك الشركات.

6. بيان بعدد الاجتماعات التي كان يحضرها خلال 3 سنوات الماضية كعضو مجلس إدارة أو عضو أحد اللجان المنبثقة من المجلس.

7. الافصاح في حال وجود تعارض مصالح مع الشركة.

8. تعبئة نموذج رقم 3 الصادر عن هيئة السوق المالية (مرفق النموذج)

9. بيان في حال وجود صلة قرابة أو غيرها مع أحد كبار ملاك أسهم الشركة أو كبار التنفيذيين أو المراجعين الخارجيين.

مباشر (اقتصاد)

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