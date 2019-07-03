"موديز" تُصنف "ولاء للتأمين" عند "A3" مع نظرة سلبية

الرياض- مباشر: قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ، إنها خفضت نظرتها المستقبلية لشركة "الولاء للتأمين"، من مستقرة إلى سلبية، وأكدت تصنيف قوة التأمين المالية للشركة عند A3.

وأوضحت "موديز" في تقرير حديث، أن تأكيد تصنيف "ولاء للتأمين" يعود إلى وضعها القوي في سوق التأمين وقوة علامتها التجارية، وجودة أصولها العالية مدفوعة بإستراتيجية استثمارية متحفظة، إضافة إلى مستوى قوي من كفاية رأس المال، ومستوى ربحية جيد.

وأوضح تقرير موديز أن إجراء التصنيف يأتي بعد إعلان ولاء عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة متلايف للتأمين لتقييم جدوى الاندماج المحتمل بين الشركتين.



وأضافت أن التغير في نظرتها المستقبلية يعكس المخاطر الهبوطية قصيرة المدى على ربحية "ولاء للتأمين"، والناتجة عن الاندماج، وهذا نظرا لتاريخ الخسائر في شركة "متلايف إيه آي جي العربي".

وأشارت إلى أن الكيان المدمج الناتج عن اندماج الشركتين سيواجه إشكالات تنظيمية تتعلق بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في شركة "متلايف إيه آي جي العربي".

وبينت أنه وبالمقابل فإن شركة "ولاء للتأمين" قد تستفيد من الاندماج على المدى الطويل، وخاصة في تنويع منتجاتها التأمينية.

ولفتت إلى أن العوامل التي يمكن لها إعادة النظرة المستقبلية المستقرة إلى "ولاء للتأمين"، تشمل عدم توقيع اتفاقية الاندماج بعد مذكرة التفاهم، أو تنفيذ عملية الدمج بنجاح مع الحفاظ على مؤشرات ربحية مرتفعة، ومحافظتها على معدلات كفاية رأس المال.

وأعلنت كل من شركة "ولاء للتأمين التعاوني" وشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "متلايف إيه آي جي العربي" عن قيامهما الشهر الماضي، بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وتابع تقرير موديز: يعكس تصنيف "ولاء للتأمين" عند A3 مكانة والعلامة التجاري القوية للشركة باعتبارها سادس أكبر لاعب في سوق التأمين بالمملكة العربية السعودية مع حصة سوقية بنسبة 3.1 بالمملة من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2018.

ويعكس التقييم جودة الأصول القوية، مدفوعة بإستراتيجية استثمار متحفظة ذات أصول عالية المخاطر (HRA) كنسبة مئوية من حقوق المساهمين المجمعة بنسبة 23.9 بالمائة في عام 2018.

وتابعت: ثالثاً يعكس التصنيف مستوى كفاية رأس المال القوي، مع زيادة في إجمالي الاكتتاب بمقدار 2.3 مرة في عام 2018 .

وأضاف التقرير أن التقييم يبين أيضاً الربحية الأخيرة الجيدة، مع العائد على رأس المال (ROC) بنسبة 13.9 بالمائة في عام 2018 و 25.8 بالمائة في عام 2017 إضافة إلى كفاية الاحتياطي الجيد مع تطور الإعداد والمراقبة.

وتابع التقرير أن نقاط القوة مقيدة جزئيًا بالتعرض الأكثر تركيزًا من ولاء لخطوط السيارات والطب الأكثر تنافسية في السوق السعودية.

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