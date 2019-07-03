نتنياهو يجدد التأكيد على الاستعداد لعملية عسكرية في غزة

وغرد نتنياهو عبر (تويتر)، أنه "عقد اليوم جلسة للمجلس الأمني المصغر في مقر قيادة فرقة غزة، حضرها قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد الفرقة".

​وقال نتنياهو خلال الاجتماع، "سياستنا واضحة: نريد إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه، ولكن بموازاة ذلك، نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، إذا لزم الأمر، هذه هي تعليماتي للجيش".

وهاجم نتنياهو، يوم الأحد الماضي، منتقديه على التوصل لاتفاق تفاهم مع حركة حماس في قطاع غزة، مؤكدا أن ما يوجهه هو أمن إسرائيل وإذا اقتضت الضرورة القيام بعملية عسكرية جديدة فإنه لن يتردد بإصدار الأوامر.