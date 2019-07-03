مقتل طفلتين باعتداءات إرهابيي "النصرة" على ريف حماة والجيش يرد

قام إرهابيو "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) المنتشرين في محيط قريتي الحويجة وشير مغار شمال غرب حماة باعتداء ظهر اليوم بقذائف صاروخية على المدنيين في قريتي الرصيف والعزيزية في ناحية قلعة المضيق ما تسبب باستشهاد طفلتين في العزيزية ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات في القريتين، كما نقلت وكالة "سانا".

وردت وحدات الجيش السوري على اعتداءات الإرهابيين بضربات مكثفة بسلاحي المدفعية والراجمات على منصات الصواريخ وتحصينات الإرهابيين في الأطراف الجنوبية لبلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن تدميرها والقضاء على عدد منهم.

وفي قرى بابولين وبلدة حيش ركايا بمنطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي أشار المراسل إلى أن وحدات من الجيش رصدت تحركات مجموعات إرهابية من تنظيمي "جبهة النصرة" و "الحزب التركستاني" وأعمال تحصين تقوم بها وتعاملت معها بضربات من سلاح المدفعية ما أدى إلى تدمير التحصينات وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.

كما استهدفت وحدة من الجيش بصليات صاروخية تجمعات إرهابيي "الحزب التركستاني" ومواقعهم في محيط جسر الشغور جنوب غرب إدلب ما أدى إلى تدمير عدة آليات وإلحاق خسائر بالأفراد.